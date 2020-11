Fineco frena dopo i conti del terzo trimestre, titolo cede oltre 2%

Daniela La Cava 9 novembre 2020 - 15:09

Fineco ha accelerato al ribasso fino a scivolare in territorio negativo a Piazza Affari(-2,1% a 12,2 euro) dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2020. In particolare, il gruppo finanziario guidato da Foti ha annunciato di avere archiviato il penultimo trimestre dell'anno con un utile netto di 65,3 milioni di euro, con una flessione del 26,4% rispetto ai tre mesi prima e in crescita del 6% su base annua. I ricavi si sono attestati a 187,1 milioni, in calo rispetto al trimestre precedente principalmente a causa del minor contributo del brokerage dovuto alla diversa stagionalità, e in rialzo del 13,1% su base annua.