FinecoBank: utile primo semestre sale a 137,3 mln, +3,8% per i ricavi

simone borghi 5 agosto 2019 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Conti semestrali in crescita per FinecoBank. Nei primi sei mesi del 2019 la banca guidata da Alessandro Foti ha registrato un utile netto rettificato per le poste non ricorrenti pari a 137,3 milioni di euro, mostrando un incremento del 9,7% rispetto a un anno fa. I ricavi totali rettificati sono cresciuti del 3,8% a 323,5 milioni trainati dall’area Investing (+15,8% a/a) con management fees in crescita del 12,2% grazie al contributo di Fineco Asset Management (pienamente operativa da luglio 2018), alla maggiore incidenza dei Guided Products and Services e al continuo miglioramento della produttività della rete. Contributo positivo dell’area Banking (+3,4% a/a), supportata dall’aumento della liquidità transazionale e dalla maggiore incidenza dell’attività di lending. Il contributo del Brokerage è in calo (-15,1% a/a) per via della minore volatilità di mercato e delle nuove normative in vigore.Nel primo semestre 2019 la raccolta è stata pari a 3,334 miliardi (-7% a/a), confermandosi solida, di grande qualità e ottenuta senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo. La società indica inoltre che nei primi sei mesi dell’anno sono stati acquisiti 59.405 nuovi clienti, mentre il numero dei clienti totali è di circa 1.318, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di FinecoBank, dichiara: “Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo semestre dell’anno, che testimoniano la capacità di Fineco di crescere in tutte le condizioni di mercato. Dall’inizio dell’anno abbiamo proseguito nella continua innovazione della nostra offerta di prodotti in tutte le aree di attività della Banca, dalla gestione del risparmio al banking e al trading, restando saldamente ancorati alla trasparenza ed efficienza che da sempre caratterizzano Fineco. I risultati di raccolta in depositi del mese di luglio, al netto degli effetti legati a situazioni contingenti, si attestano in linea ai livelli attesi. I clienti confermano l’apprezzamento per la one stop solution proposta da Fineco che, attraverso un unico conto, consente l’accesso a servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso evolute piattaforme transazionali e di consulenza”.