FinecoBank: sprint in Borsa dopo trimestrale, utile balza di oltre il 45%

Redazione Finanza 11 maggio 2020 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

Sprint a Piazza Affari per FinecoBank dopo la pubblicazione della trimestrale, con ricavi e utili in decisa crescita. In particolare, il gruppo guidato da Alessandro Foti ha chiuso il primo trimestre 2020 con un utile netto di periodo di 92,2 milioni di euro, evidenziando un incremento del 45,4% su base annua e del 28,9% rispetto all'ultimo trimestre 2019, grazie al modello di business diversificato. I ricavi del primo trimestre 2020 si sono attestati a 201,3 milioni, in crescita del 27,2% rispetto ai 158,2 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente "grazie principalmente al contributo delle commissioni nette e del risultato di negoziazione, coperture e fair value". La società ha visto il cost/income ratio attestarsi al 33%, in calo di 8,2 punti percentuale mentre la posizione di capitale, indica Fineco, è "forte e solida" con un Cet1 pro-forma al 19,28 per cento.“I risultati estremamente positivi realizzati nei primi tre mesi dell’anno mostrano l’efficacia del modello di business di Fineco, che grazie alla capacità di diversificare i ricavi sta evidenziando tutta la sua forza", dichiara l'a.d. del gruppo Alessandro Foti, commentando i conti del primo trimestre. "L’affermarsi nella società della digitalizzazione a cui stiamo assistendo - rimarca il manager - offre grandi opportunità alla banca per accelerare la propria crescita: Fineco non è diventata digitale, ma lo è nata, e oggi è posizionata al meglio per assecondare questo trend".