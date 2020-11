Fideuram: totale masse amministrate raggiunge il livello record di 243,8 mld

simone borghi 13 novembre 2020 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Alla fine di settembre 2020 le masse amministrate dal gruppo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking erano pari a 243,8 miliardi di euro, in aumento di 1,1 miliardi rispetto al 31 dicembre 2019, raggiungendo il livello più alto mai registrato. L’evoluzione delle masse rispetto alla fine del 2019 è attribuibile all’eccellente performance commerciale, che ha visto le reti di private banker realizzare una raccolta netta pari a 8,2 miliardi.L’analisi dei principali aggregati del conto economico evidenzia che nei primi nove mesi dell’esercizio le commissioni nette sono risultate pari a 1.260 milioni, sostanzialmente in linea (-1%) con il saldo registrato nei primi nove mesi del 2019.I costi operativi netti, pari a 443 milioni, hanno registrato una diminuzione di 5 milioni (-1%) rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso.Il Cost/Income ratio è risultato stabile al 31%, mantenendosi su livelli di eccellenza assoluta.L’utile netto consolidato si è attestato 623 milioni, in contenuta flessione (-5%) rispetto ai primi nove mesi del 2019 principalmente a seguito di un aumento delle rettifiche di valore nette su crediti e delle imposte sul reddito.I coefficienti patrimoniali consolidati di Fideuram si posizionano molto al di sopra dei livelli minimi richiesti dalla normativa. In particolare, al 30 settembre 2020 il Common Equity Tier 1 ratio consolidato si è attestato al 28,3%, in forte crescita rispetto al 19,2% di fine dicembre 2019.