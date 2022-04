Ferretti: utili trimestrali salgono a 13,1 mln, +37,9 % a/a per i ricavi

Redazione Finanza 28 aprile 2022 - 13:07

Ferretti, big italiana degli yacht che ha debuttato sulla Borsa di Hong Kong a fine marzo, ha presentato i risultati del primo trimestre 2022 che vedono i ricavi attestarsi a 256,4 milioni di euro, in aumento del 37,9% in confronto ai 186 milioni dell'analogo periodo nel 2021, "attribuibili al forte portafoglio ordini realizzato nel 2021". L'utile netto si è attestato a 13,1 milioni contro i 6,4 milioni dell'analogo periodo nel 2021. Indicazioni positive anche dagli ordini acquisiti pari a 394 milioni nei primi tre mesi del 2022 (+97,2% a/a) grazie alla forte domanda di mercato in tutto il mondo.