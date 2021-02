Ferrari: utile netto 2020 scivola a 609 mln, giù anche ricavi e consegne

Redazione Finanza 2 febbraio 2021 - 14:04

MILANO (Finanza.com)

Ferrari ha annunciato i risultati dell'esercizio 2020 che vedono i ricavi netti attestarsi a 3.460 milioni di euro, in calo dell’8,9% a cambi costanti, mentre le consegne hanno subito una contrazione del 10% a quota 9.119 unità “a seguito della sospensione produttiva di sette settimane nel primo semestre 2020 e della temporanea chiusura dei concessionari a causa della pandemia da Covid-19". Il Cavallino Rampante ha archiviato il 2020 con un Ebitda che è sceso del 10% a 1.143 milioni con un margine dell’Ebitda al 33%, mentre l'Ebit è stato pari a 716 milioni, con un calo del 21,9% rispetto al 2019.Cali a doppia cifra anche per l’utile netto per l’esercizio che è scivolato a 609 milioni (-12,9%) e nel corso dell’esercizio l’utile diluito per azione si è attestato a 3,28 euro rispetto ai 3,71 euro nell’esercizio precedente. L’utile netto adjusted, pari a 534 milioni al netto del beneficio fiscale non ricorrente, corrisponde a un utile diluito rettificato per azione di 2,88 euro. Nell’esercizio 2020 il free cash flow industriale è risultato pari a 172 milioni."Risultati 2020 superiori alla guidance per tutte le metriche sostenuti da un quarto trimestre record", si legge nella nota di Ferrari.