Ferrari: ricavi oltre attese a 984 mln nel 2° trimestre, ebitda adj a 314 mln

Titta Ferraro 2 agosto 2019 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale sostanzialmente in linea con le attese per Ferrari. Il gruppo del Cavallino Rampante segna nel secondo trimestre ricavi per 984 milioni di euro, in crescita dell’8,6% o del 6,8% a tassi di cambio costanti. Battute le attese di consensus Bloomberg che erano ferme a 960 mln. Sostanzialmente in linea con il consensus l'ebitda adjusted: salito a 314 milioni di euro, +8,7%, con un margine dell'ebitda al 32%. Il consensus era 315 mln. L'ebit adj trimestrale è di 239 mln rispetto ai 232 mln delle attese. Consegne totali pari a 2.671 unità, in aumento dell’8,4%L'utile diluito adjusted per azione è pari a 0,96 euro (+13,9%). La generazione di free cash flow industriale pari a 139 milioni, che riflette anche l'impatto positivo per cassa derivante dagli anticipi per la Ferrari Monza SP1 e SP2 e dai benefici del Patent Box.