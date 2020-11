Ferrari: ebit 3° trimestre a 222 milioni, battute attese consensus

Titta Ferraro 3 novembre 2020 - 13:23

MILANO (Finanza.com)

Ferrari chiude il terzo trimestre 2020 con consegne totali pari a 2.313 unità, in diminuzione di 161 unità rispetto all’anno precedente. I ricavi netti sono pari a 888 milioni di euro nel trimestre, con un calo del 3% mentre i ricavi del core business in rialzo del 2,6% grazie alle consegne delle Ferrari Monza SP1 e SP2. IL consensus Bloomberg era di ricavi a 893,6 mln.L'EBITDA è di 330 milioni, in aumento del 6,4% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’EBITDA pari al 37,2%, in crescita di 330 punti base grazie al mix / prezzo favorevole e a misure di contenimento dei costi. L'ebit risulta invece di 222 milioni, in linea con l’anno precedente, con un margine dell’EBIT pari al 25%. In questo caso l'ebit batte le attese di consensus ferme a 194,4 mln.