Ferragamo: ricavi 2021 salgono a 1,1 mld (+29,6% a cambi correnti)

Redazione Finanza 28 gennaio 2022 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Salvatore Ferragamo ha annunciato ieri a mercati chiusi i dati preliminari dei ricavi consolidati di gruppo per l’esercizio 2021 che - escludendo il business dei profumi - si sono attestati a 1.136 milioni di euro, in aumento del 29,6% a cambi correnti e del 31,4% a cambi costanti rispetto all’esercizio 2020. I ricavi del quarto trimestre 2021 hanno registrato un aumento del 20,8% a tassi di cambio correnti (+23,5% a cambi costanti2), rispetto allo stesso periodo del 2020. LO si apprende in una nota del big italiano del lusso.