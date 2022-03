Ferragamo corre a +7% con ritorno all'utile nel 2021. Cda proporrà dividendo di 0,34 euro

Redazione Finanza 9 marzo 2022 - 09:42

Accelerazione rialzista per Salvatore Ferragamo che si porta oltre la soglia dei 16 euro in Borsa all'indomani della presentazione dei conti 2021. Il titolo viaggia in questo momento a 16,4 euro, mostrando un rialzo di oltre il 7 per cento.Per il big italiano del lusso il 2021 si è chiuso con ricavi consolidati (escludendo il business dei profumi) pari a circa 1,13 miliardi di euro, in aumento del 29,5% a cambi correnti e del 31,4% a cambi costanti rispetto al 2020. I ricavi del quarto trimestre 2021 hanno registrato una crescita del 20,8% a tassi di cambio correnti (+23,5% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2020. L'utile netto del periodo, inclusivo del risultato di terzi, si è attestato a 81 milioni, rispetto alla perdita netta di 72 milioni registrata nell'esercizio 2020. L'utile netto di pertinenza è invece risultato pari a 79 milioni, rispetto al rosso di 66 milioni dell'esercizio 2020."L’attenzione rimane sulle linee strategiche del nuovo ceo e sul potenziale di rilancio a medio termine, non incorporato nei multipli attuali", segnala Equita che mantiene la raccomandazione buy e target price di 22 euro su Ferragamo.Il consiglio di amministrazione di Salvatore Ferragamo ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,34 euro per azione ordinaria alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il dividendo verrà posto in pagamento il 25 maggio 2022 (data stacco cedola 23 maggio 2022 e record date 24 maggio 2022).