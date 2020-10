Fastweb macina ancora numeri in crescita: salgono ricavi ed Ebitda nei 9 mesi

Daniela La Cava 29 ottobre 2020 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Ancora numeri in crescita per Fastweb, che annuncia il 29esimo trimestre di crescita per clienti, ricavi e margini. In particolare, nei primi nove mesi dell’anno Fastweb raggiunge 2.704.000 clienti, in aumento del 4% rispetto al 30 settembre 2019 con ricavi che si attestano a 1.674 milioni (+6% rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno), mentre l'Ebitda complessivo raggiunge i 568 milioni (+5% rispetto ai primi nove mesi del 2019) e quello inclusivo dei costi di locazione (EbitdaaL) si attesta a 529 milioni, segnando un incremento del 5% rispetto ai primi nove mesi del 2019 sulla base di dati confrontabili. Prosegue anche la crescita del mobile, con 1.889.000 sim attive nel terzo trimestre (+14% rispetto allo stesso periodo del 2019).