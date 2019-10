Fastweb: crescono ricavi e numero clienti, Ebitda raggiunge quota 529 mln a fine settembre

Daniela La Cava 31 ottobre 2019 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

Continua la crescita d clienti, ricavi e margini per Fastweb. Nei primi 9 mesi dell'anno il gruppo ha raggiunto 2.610.000 clienti (+4% a/a), con una robusta crescita dei clienti ultrabroadband che salgono a 1.607.000 (+23% rispetto al 30 settembre 2018). Cresce anche il fatturato che raggiunge la soglia di 1.584 milioni di euro, mostrando un aumento del 4,5% rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno, e l’Ebitda che si attesta a 529 milioni (+5% su base confrontabile).Crescita a doppia cifra per il mobile: 1.742.000 sim attive alla fine del terzo trimestre 209, in aumento del 32% rispetto al lo stesso periodo del 2018.Nella nota odierna Fastweb ha ricordato che lo scorso 25 ottobre il ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato il nullaosta definitivo all’accordo tra Fastweb e Wind Tre annunciato lo scorso giugno. L’accordo prevede la rapida realizzazione di una rete 5G condivisa tra i due operatori e l'utilizzo congiunto delle frequenze assegnate, con l’obiettivo di fornire servizi mobili di nuova generazione ad elevate prestazioni ai clienti di Fastweb e di Wind Tre. A valle del via libera all’accordo ottenuto dalle autorità competenti, spiega la nota, i due operatori si apprestano ora, in linea con i piani già annunciati, ad avviare la realizzazione della rete che raggiungerà una copertura del 90% della popolazione entro il 2026.