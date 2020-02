Fastweb: clienti e margini in crescita per il 26esimo trimestre consecutivo

simone borghi 6 febbraio 2020 - 11:28

MILANO (Finanza.com)

Ancora un anno di risultati positivi per Fastweb, con clienti e margini in aumento per il 26esimo trimestre consecutivo. I risultati del 2019 confermano il posizionamento unico di Fastweb: la sola società nel settore a livello nazionale ed europeo a crescere negli ultimi 5 anni.Al 31 dicembre 2019 la base clienti sulla rete fissa di Fastweb ha raggiunto 2.637.000 unità, con un aumento del 3,5% (+90.000 nuove unità) rispetto all’anno precedente.Sempre al 31 dicembre, i ricavi totali di Fastweb si sono attestati a 2.218 milioni di euro, in crescita del 5,4% rispetto agli 2.104 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2018. L'Ebitda complessivo ha raggiunto 750 milioni di euro, +5% su base confrontabile rispetto al 2018. Evoluzione estremamente positiva anche della generazione di cassa (calcolata come “EbitdaaL – Capex”), che si attesta a 101 milioni di Euro, con un incremento di ben 25 milioni rispetto al 2018 (89 milioni, considerando gli investimenti per le frequenze) ed evidenziando le crescenti capacità di Fastweb nella generazione di flusso di cassa operativo.