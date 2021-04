Fastweb: ancora un trimestre in crescita, Ebitda sale a 179 mln nei primi 3 mesi del 2021

Daniela La Cava 29 aprile 2021 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Fastweb ha annunciato stamattina di avere archiviato il primo trimestre 2021 con numeri in crescita in termini di clienti, ricavi e margini. Prosegue dunque il trend di sviluppo della società che a fine marzo taglia il traguardo del 31esimo trimestre consecutivo di crescita.Grazie all’acquisizione di 106 mila nuovi clienti nell’ultimo anno per i servizi di accesso a banda larga, la base clienti di Fastweb si attesta a 2.765.000 (+4% rispetto all'anno precedente). Aumentano anche i ricavi che raggiungono quota 581 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto al primo trimestre del 2020. Al 31 marzo l'Ebitda complessivo ha raggiunto i 179 milioni (+5% rispetto allo stesso periodo del 2020), mentre l'Ebitda inclusivo dei costi di locazione (EbitdaaL) si è attestato a 165 milioni, in crescita del 5% rispetto al primo trimestre 2020.Nel 2021 Fastweb ha messo a segno gli investimenti per 154 milioni di euro, pari al 27% dei ricavi, indirizzati principalmente al deployment di Nexxt Generation 2025. Si tratta del piano con il quale Fastweb si impegna a fornire a tutte le famiglie e le imprese italiane connettività a 1 Gigabit al secondo entro i prossimi cinque anni.