Farmaè: ricavi balzano del 75% nel 2020

Daniela La Cava 29 gennaio 2021 - 12:44

MILANO (Finanza.com)

Farmaè ha annunciato di avere chiuso il quarto trimestre 2020 con ricavi pari a 18,3 milioni di euro in forte crescita dell’83% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nei dodici mesi, i ricavi raggiungono i 65,4 milioni, con una crescita del 75% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. "I ricavi 2020 dimostrano che il nostro modello di business sta risultando vincente in un percorso di crescita costante. Siamo convinti che il 2020 abbia accelerato il processo di crescita del consumo attraverso la rete, e che da qui in avanti gli acquisti online accompagneranno sempre di più gli italiani", dichiara Riccardo Iacometti, amministratore delegato di Farmaè. "Riteniamo di essere solo all'inizio del nostro percorso di crescita e ci riteniamo pronti nell'affrontare le prossime sfide del mercato grazie alla qualità di un team e di un management preparato e appassionato, forti di un modello di business unico nel nostro mercato di riferimento", aggiunge il manager.