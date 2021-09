Exor: Nav semestrale pari a 32,158 mld$

Daniela La Cava 8 settembre 2021 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Exor ha annunciato ieri a mercati chiusi i risultati del primo semestre 2021 approvati dal consiglio di amministrazione. Nel dettaglio, la società guidata da John Elkann ha registrato al 30 giugno un net asset value (o valore netto degli attivi) per 32,158 miliardi di dollari, in rialzo del 9% rispetto ai 29,501 miliardi al 31 dicembre 2020. Exor ha chiuso il primo semestre 2021 con un utile consolidato di 838 milioni di euro, in deciso miglioramento rispetto al primo semestre 2020 quando aveva registrato una perdita di 1,318 miliardi di euro.Per quanto riguarda la posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2021 era -3,129 miliardi di euro, in miglioramento di 122 milioni rispetto al dato di -3,251 miliardi al 31 dicembre 2020.