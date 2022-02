Eurizon: record storico per patrimonio e utile netto nel 2021

simone borghi 24 febbraio 2022 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Eurizon, società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2021 evidenziando numeri in crescita per tutti i principali indicatori finanziari. Il patrimonio di Eurizon ha raggiunto il record storico di 439 miliardi di euro con una crescita del 5,2% da inizio 20211.Anche i dati economici nei dodici mesi passati hanno raggiunto il livello più alto mai registrato dalla società con un utile netto consolidato (compreso l’utile di pertinenza di terzi) di 813 milioni di euro (+25% vs 2020) e un margine da commissioni di 1.282 milioni (+19,5% vs 2020). Il cost/income ratio si è posizionato al 16% confermando gli ottimi livelli di efficienza della società. La raccolta netta totale sull’anno è stata di 9,9 miliardi di euro.