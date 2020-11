Eurizon: patrimonio gestito supera quota 334 mld al 30 settembre

simone borghi 16 novembre 2020 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Eurizon, società di asset management del Gruppo IntesaSanpaolo, ha approvato i risultati al 30 settembre 2020.Il valore del patrimonio gestito raggiunge i 334,5 miliardi di euro, in crescita del 2% nel trimestre e del 2,5% sull’anno (rispetto al 30 settembre 2019).Per quanto concerne i dati economici l’utile netto consolidato per i nove mesi (compreso l’utile di pertinenza di terzi) si attesta a 326,4 milioni e il margineda commissioni a 528,2 milioni. Il cost/income ratio del 20% conferma gli elevati livelli di efficienza della società.La raccolta netta del terzo trimestre è di 1,9 miliardi. Grazie soprattutto ai fondi aperti che hanno registrato flussi netti in entrata per 1,2 miliardi1, con il contributomaggiore derivante dagli obbligazionari (+2 miliardi), seguiti dagli azionari (+ 1 miliardo) e dai bilanciati (+895 milioni). Negativi i flussi su flessibili e monetari, rispettivamente per 1,7 e 1 miliardi di euro.