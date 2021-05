Eurizon: patrimonio gestito sale a 354 mld e utile netto supera quota 160 mln nel I trimestre

simone borghi 18 maggio 2021 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Eurizon (gruppo Intesa Sanpaolo) ha chiuso il primo trimestre 2021 con i principali indicatori finanziari in crescita. Il valore del patrimonio gestito, da marzo dello scorso anno, è salito del 13,4% raggiungendo il livello di 354 miliardi di euro (+1,4% da inizio anno).Tutti i principali dati economici evidenziano un ulteriore miglioramento nei livelli di efficienza rispetto al I trimestre dello scorso anno: l’utile netto consolidato (compreso l’utile di pertinenza di terzi) sale a 160,8 milioni di euro (+60,3%), il margine da commissioni si attesta a 239,7 milioni (+37,4%); mentre il cost/income ratio raggiunge il 13,5% in contrazione rispetto al livello di 19,8% di fine marzo 2020. La raccolta netta complessiva del trimestre è di 1,1 miliardi di euro. In crescita anche il contributo dei paesi europei al di fuori dei confini nazionali, con una raccolta netta che nei primi 3 mesi dell’anno supera i 450 milioni.