Eurizon: patrimonio gestito raggiunge quota 349 mld nel 2020

simone borghi 15 febbraio 2021 - 10:53

MILANO (Finanza.com)

Eurizon, società di asset management del Gruppo Intesa, ha chiuso il 2020 con un patrimonio gestito che ha raggiunto il livello di 349 miliardi di euro, grazie all’effetto combinato di mercati e raccolta, che si è riflesso in una crescita del 4% da fine 2019. Per quanto concerne i dati economici, l’utile netto consolidato (compreso l’utile di pertinenza di terzi) si è attestato a 512,9 milioni di euro nei dodici mesi e il margine da commissioni a 835,4 milioni. La società ha mantenuto elevati livelli di efficienza con un cost/income ratio del 18,1%. La raccolta netta sui dodici mesi ha raggiunto i 5,2 miliardi di euro. Determinante il contributo dei fondi aperti con 5 miliardi, distribuiti tra obbligazionari (+3,3 miliardi), azionari (+3,2 miliardi), bilanciati (+2 miliardi) e monetari (+2 miliardi). Negativi i flussi sui fondi flessibili per 5,5 miliardi. Il trend di crescita ha registrato un’accelerazione nell’ultimo trimestre, con 4,5 miliardi di raccolta tra ottobre e dicembre 2020.