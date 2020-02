Eurizon: oltre mezzo miliardo di utile nel 2019 e patrimonio gestito record di 335,5 mld

Titta Ferraro 11 febbraio 2020 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Eurizon, società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha chiuso il 2019 con patrimonio gestito cresciuto dell'11% a 335,5 miliardi di euro, nuovo livello record. L’utile netto consolidato dell’anno (compreso l’utile di pertinenza di terzi) è pari a 518,5 milioni di euro e il margine da commissioni a 799 milioni di euro,rispettivamente in rialzo dell’11,5% e del 14% rispetto al 2018.I flussi netti da inizio anno superano i 10 miliardi di euro, grazie anche alla nuova società Eurizon Capital RealAsset (ECRA) che apporta 3,4 miliardi di euro, ricevuti in delega di gestione da Intesa Sanpaolo Vita.Eurizon risulta prima in Italia per raccolta nel IV trimestre 2019 sia a livello complessivo, con 8,1 miliardi (4,7 miliardi escludendo il contributo di ECRA), sia sui fondi aperti, con 4,2 miliardi di euro. Tra le partecipazioni estere, il patrimonio della cinese Penghua Fund Management (partecipata al 49%) si attesta a 82 miliardi di euro. Considerando anche la società di Shenzhen, il patrimonio complessivo gestito da Eurizon supera i 417 miliardi di euro.