EssilorLuxottica conferma stime 2019 dopo crescita fatturato nel III trimestre

Valeria Panigada 30 ottobre 2019 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica ha confermato le stime sull'intero anno dopo aver riportato nel terzo trimestre un fatturato pari a 4,31 miliardi di euro, in crescita dell'8,4% (+5,2% a cambi costanti), al di sopra dell'obiettivo dell’anno compreso tra il 3,5% e il 5%. L'accelerazione rispetto al primo e al secondo trimestre, ha spiegato il gruppo degli occhiali, è stata trainata principalmente dalle divisioni Lenses & Optical Instruments e Retail, oltre che dall'e-commerce. A livello geografico sono migliorate le performance di Stati Uniti, Europa e Cina. Alla luce di questi risultati, EssilorLuxottica ha confermato i suoi obiettivi finanziari per il 2019, con il fatturato previsto in crescita tra il 3,5 e il 5 per cento.