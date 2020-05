Erg: trimestrale in calo, rivista al ribasso guidance 2020

Daniela La Cava 14 maggio 2020 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale in calo e revisione al ribasso dei target 2020 per Erg. Il gruppo ligure ha chiuso i primi tre mesi dell'anno con un utile netto di gruppo adjusted in lieve flessione dell'1% a 53 milioni, mentre il Mol consolidato rettificato è scivolato del 4% a 156 milioni. Cali a doppia cifra per il risultato operativo netto, sempre rettificato, che si è attestato a 82 milioni contro i 92 milioni dell'analogo periodo nel 2019 (-11% a/a)."I risultati hanno risentito in generale anche di uno scenario prezzi e margini in forte contrazione, in particolare a partire dal mese di marzo, per le conseguenze del Covid-19, i cui effetti sono stati in buona parte mitigati dalle coperture effettuate in coerenza con la hedging policy di gruppo", ha commentato Luca Bettonte amministratore delegato di Erg.Alla luce anche del potenziale impatto dell'emergenza da coronavirus Erg ha rivisto al ribasso del 4% la previsione del margine operativo lordo, in un intervallo ora compreso tra 480-500 milioni, così come la stima degli investimenti ridotta di 35 milioni nell’intervallo 150-180 milioni. In riduzione di circa 10 milioni anche l’indebitamento finanziario netto tra i 1.350 e 1.430 milioni di euro rispetto alla precedente previsione.