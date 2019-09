Energica: fatturato sale del 57% a 1,8 mln di euro nel I semestre, perdita per 4,5 mln

Daniela La Cava 30 settembre 2019 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

Energica ha alzato il velo sui risultati del primo semestre 2019 che vedono il fatturato aumentare del 57% a 1,8 milioni di euro "realizzata grazie sia alla crescente visibilità ottenuta attraverso alla partecipazione al MotoE sia costruttore unico, sia all’ampliamento della rete vendita nel mondo". Nel semestre in esame l'Ebitda è stato negativo per 3,2 milioni rispetto a -3,02 milioni al 30 giugno 2018, l'Ebit è stato negativo per 4,4 milioni rispetto al rosso di 4 milioni di un anno prima. Peggiora anche la perdita che si è attestata a 4,5 milioni contro il rosso di 3,9 milioni dell'analogo periodo nel 2018.Guardando ai prossimi mesi, il management della società ritiene che "il positivo trend di crescita di fatturato avviato nei primi mesi del 2019 e in costante incremento possa continuare nel corso dell’intero anno grazie alla crescente brand awareness del gruppo, allo sviluppo della rete infrastrutturale a favore della mobilità elettrica nonché alla realizzazione di nuovi accordi e partnership per la vendita nel mondo delle moto a marchio Energica".