Energica: fatturato in crescita nel I semestre, confermato trend positivo delle vendite

simone borghi 30 settembre 2020 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company ha chiuso il primo semestre 2020 con un fatturato di 2,2 milioni di euro, in crescita del 23% rispetto al 30 giugno 2019. Il controvalore del portafoglio ordini ha raggiunto quota 3,7 milioni di euro dalla vendita delle sole moto alla data del 30 giugno 2020. Una consistente quota di ricavi è stata ottenuta nei mesi estivi a causa dello slittamento della produzione dovuta alla problematica Covid-19. Il trend positivo degli ordinativi è stato ottenuto grazie alla crescente visibilità ottenuta attraverso alla partecipazione al MotoE come costruttore unico, sia al lancio dei nuovi modelli della gamma MY2020, allestiti con una capacità della batteria che permette un raddoppio dell’autonomia.L’Ebitda, negativo per 2,7 milioni, registra un miglioramento rispetto al 30 giugno 2019 (negativo per 3,2 milioni al 30 giugno 2019). L’Ebit è negativo per 4 milioni (negativo per 4,4 milioni al 30 giugno 2019). Il risultato netto è negativo per 4 milioni (negativo per 4,5 milioni al 30 giugno 2019). La posizione finanziaria netta è passiva pari a -0,6 milioni (passiva per -0,3 milioni al 31 dicembre 2019).Riguardo al futuro, il management ritiene che il positivo trend di crescita di fatturato avviato nei primi mesi del 2020 e in costante incremento possa continuare nel corso dell’intero anno grazie alla crescente brand awareness del gruppo, allo sviluppo della rete infrastrutturale a favore della mobilità elettrica nonché alla realizzazione di nuovi accordi e partnership per la vendita nel mondo delle moto a marchio Energica.