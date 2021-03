Energica: fatturato in crescita del 91% nel 2020. Confermate aspettative per 2021 e avviato nuovo piano di investimenti

simone borghi 31 marzo 2021 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Energica ha chiuso l'esercizio 2020 con un fatturato pari a 6 milioni di euro, con una decisa crescita del +91% rispetto all'anno precedente. Il maggior contributo alla crescita è determinato dal core business, e quindi dalla vendita di motocicli.Migliora l’EBITDA, negativo per 4,4 milioni rispetto al risultato negativo per 4,9 milioni dell’esercizio precedente, sostenuto dall’andamento dei ricavi totali.L’EBIT si attesta a -6,2 milioni, in miglioramento rispetto a -7,6 milioni del 2019.La perdita netta è di 6,3 milioni, in miglioramento rispetto al risultato negativo per 7,7 milioni al 31 dicembre 2019.L'indebitamento finanziario netto è pari a 1,6 milioni, rispetto a una PFN pari a 0,6 milioni al 30 giugno 2020.Energica ha confermato le aspettative di crescita per l’anno 2021, nonostante il perdurare della crisi sanitaria COVID-19, con ordinato relativo alla vendita di veicoli alla data odierna già pari al 60% del fatturato totale 2020.Infine, Energica ha avviato il piano di investimenti per il 2021 finalizzato allo sviluppo del piano di cost saving. L’obiettivo è la riduzione dei costi di produzione del 2% partendo dal primo semestre 2021, e arrivando ad un saving del 19% entro la fine del secondo semestre. La società punta ad un miglioramento sul costo di produzione medio del 8% nel 2021 e di oltre il 20% nel 2022. Il piano prevede investimenti totali per circa 2,2 milioni, di cui 1,9 affidati al settore Ricerca e Sviluppo.