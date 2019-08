Enel partenza fiacca in Borsa, titolo non si scalda con semestrale

Daniela La Cava 2 agosto 2019 - 09:27

MILANO (Finanza.com)

Partenza fiacca in Borsa per Enel, con il titolo che mostra un calo di circa l'1% a 6,18 euro in un una seduta che vede il Ftse Mib cedere circa l'1,8 per cento. Ieri, a mercati chiusi, il gruppo energetico guidato da Francesco Starace ha annunciato i conti del primo semestre 2019 che vedono il risultato netto attestarsi a 2.215 milioni di euro contro i 2.020 milioni nel primo semestre 2018 (+9,7%) e un utile netto ordinario a 2.277 milioni (+20,3%). Crescita a doppia cifra per l'Ebitda che si è attestato a 8.907 milioni (+13,4%). Quanto all'indebitamento finanziario netto è salito a quota 45.391 milioni di euro contro 41.089 milioni di euro a fine 2018 (+10,5%) in aumento principalmente per effetto degli investimenti nel periodo, del pagamento dei dividendi e dell'acquisizione di alcune società da Enel Green Power North America Renewable Energy Partners.