Enel chiude il 2020 con un Ebitda stabile a 17,9 mld, ricavi in calo del 19%

Valeria Panigada 5 febbraio 2021 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Enel, la maggiore blue chip di Piazza Affari, ha diffuso i risultati preliminari 2020, evidenziando ricavi pari a 65 miliardi di euro, in diminuzione del 19,1% rispetto al 2019, per effetto del Covid, che ha ridotto la vendita e il trasporto di energia, e per l’evoluzione negativa dei tassi di cambio, in particolare in America Latina. L’Ebitda ordinario ammonta a 17,9 miliardi di euro, in linea con il 2019 e con le attese degli analisti. L’indebitamento finanziario netto a fine 2020 è pari a 45,4 miliardi di euro, in miglioramento rispetto alle attese. I numeri dettagliati arriveranno il prossimo 18 marzo.