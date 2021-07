Edison: nel I semestre ricavi ed Ebitda in crescita a doppia cifra, rivista al rialzo stima Ebitda 2021

Valeria Panigada 29 luglio 2021 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Crescita sostenuta per Edison nella prima metà dell'anno. Nel primo semestre i ricavi sono aumentati del 32,6% a 4.120 milioni di euro, beneficiando del recupero dello scenario di riferimento e del conseguente incremento dei prezzi medi di vendita. In forte rialzo anche il Margine Operativo Lordo (Ebitda) che si è attestato a 472 milioni con un incremento del 24,2%, grazie soprattutto al buon andamento della Filiera Energia Elettrica. Il gruppo ha chiuso il primo semestre dell’anno con un utile di 319 milioni di euro rispetto al risultato netto negativo per 65 milioni di euro dello stesso periodo del 2020. Alla luce di questa performance, Edison ha rivisto al rialzo le stime per l’Ebitda 2021 in un intervallo compreso tra 770 e 830 milioni di euro, rispetto al precedente intervallo 710-770 milioni.