Edison chiude il 2020 in utile per 19 mln nonostante calo ricavi per impatto Covid

Redazione Finanza 18 febbraio 2021 - 10:00

MILANO (Finanza.com)

Edison ha chiuso il 2020 in utile, nonostante l’impatto del Covid-19. Nell'anno dello scoppio della pandemia, i ricavi di vendita sono scesi a 6.390 milioni da 8.198 milioni del 2019 in conseguenza della forte contrazione della domanda elettrica e gas e soprattutto dei prezzi. Nonostante il significativo deterioramento del contesto, Edison è riuscita a compensare l’impatto del coronavirus sulla redditività e ha riportato un Margine Operativo Lordo (Ebitda) in crescita del 13,6% a 684 milioni di euro, per effetto principalmente del contributo della Filiera Energia Elettrica che ha beneficiato dell’incremento della generazione rinnovabile. Il risultato netto è tornato in utile per 19 milioni dalla perdita per 436 milioni registrata nel 2019 che risentiva in misura maggiore delle svalutazioni delle attività E&P oggetto di dismissione. Il risultato netto da Continuing Operations, ossia escludendo le attività oggetto di cessione dell’E&P, si è attestato a 191 milioni (+35,5% rispetto al 2019). L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2020 rimane stabile a 513 milioni di euro dai 516 milioni del 31 dicembre 2019.