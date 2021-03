EdiliziAcrobatica: ricavi consolidati sfiorano quota 45 mln nel 2020 (+14%)

simone borghi 10 marzo 2021 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

EdiliziAcrobatica (EDAC) ha chiuso l'esercizio 2020 con ricavi delle vendite e delle prestazioni (dati consolidati preliminari) a 44,8 milioni di euro, in crescita del 14,1% rispetto all’esercizio precedente.I ricavi registrati in Italia sono pari 41,6 milioni, in crescita del 15,8% rispetto al 2019, nonostante il blocco di oltre due mesi causato dalla pandemia. Lo sviluppo delle attività in Italia è stato anche favorito dall’introduzione degli incentivi Bonus Facciate 90% previsti dal Decreto Rilancio a favore delle opere di miglioramento degli edifici.Inoltre si segnala il positivo andamento del volume complessivo dei servizi consegnati sui cantieri italiani che ha registrato ricavi pari a 39,3 milioni, con un incremento pari a circa il 17,8%.