Doxee: significativa crescita dei ricavi nel I semestre, avviato processo di internazionalizzazione

simone borghi 23 settembre 2021 - 09:48

MILANO (Finanza.com)

Doxee ha chiuso il primo semestre 2021 con ricavi pari a 9,1 milioni di euro, in incremento del 18,5% rispetto al 30 giugno 2020. Il risultato ottenuto conferma il trend di crescita registrato negli ultimi esercizi ed è attribuibile alla piena interoperabilità delle tre linee di prodotto document experience, paperless experience e interactive experience abilitate dalla Doxee Platformâ.L’Ebitda si attesta a 1,5 milioni, in leggera flessione rispetto a 1,6 milioni al 30 giugno 2020.Il risultato netto di Gruppo è pari a 0,26 milioni, rispetto a 0,28 milioni al 30 giugno 2020Nel corso del primo semestre 2021, in linea con la strategia di internazionalizzazione del Gruppo, è stato inoltre avviato un processo di ricerca di partnership e di individuazione di potenziali target di acquisizione di aziende nelle aree DACH e IBERIA con business model focalizzati nell’ambito della paperless experience.