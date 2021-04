DiaSorin: nel I trimestre ricavi saliti del 53%, vendite guidate dal test Covid

Valeria Panigada 28 aprile 2021 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha chiuso il trimestre al 31 marzo con ricavi pari a circa 267 milioni di euro, in crescita del 53% rispetto al primo trimestre 2020, grazie al recupero del business ex-COVID e dalle vendite dei test per il coronavirus. L'ebitda rettificato è balzato del 101% a circa 130 milioni. "Il risultato - spiega il gruppo della diagnostica - è conseguenza della crescita delle vendite nel trimestre, della leva operativa generata dagli importanti volumi dei test per il SARSCoV-2 e del contenimento delle spese operative". La posizione finanziaria netta è positiva per circa 394 milioni, in aumento di 88 milioni rispetto a fine 2021. Si tratta dei risultati preliminari. Il consiglio di amministrazione di DiaSorin chiamato ad approvare i risultati economici e finanziari definitivi si riunirà il prossimo 14 maggio, anziché il 13 maggio.