DiaSorin: fatturato e generazione di cassa in forte crescita nel I trimestre, guidance 2022 rivista al rialzo

simone borghi 6 maggio 2022 - 18:00

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin relativo ai risultati del 1° trimestre 2022 con ricavi a 358 milioni di euro, in aumento del 34,1% rispetto a quanto registrato nel 1° trimestre 2021 e un Ebitda Adjusted pari a 150 milioni di euro, in crescita del 15,5%.DiaSorin comunica inoltre la decisione di rivedere al rialzo la Guidance per l’esercizio 2022, sia a livello di ricavi che di marginalità, a seguito di un miglior andamento delle vendite dei test COVID dovuto alla variante Omicron.Per i ricavi il gruppo si attende un andamento compreso tra -2% e +1% rispetto a quanto registrato nell’esercizio 2021, di cui ricavi relativi ai prodotti COVID per circa 150-180 milioni e ricavi ex-COVID in crescita di circa il 24,0%. L'Ebitda Margin Adjusted è atteso compreso tra il 35% ed il 37%.