DiaSorin: crescita business in Nord America spinge ricavi e redditività nel I semestre

Valeria Panigada 30 luglio 2020 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

Lacrescita del business in Nord America sostiene i risultati di DiaSorin. Nel primo semestre del 2020 il gruppo piemontese ha registrato un fatturato pari a 382,3 milioni, in rialzo del 9,1% rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del 2019, anche a seguito del contributo dei test di diagnostica molecolare e di immunodiagnostica per il Covid, generati per oltre l’85% nelle Americhe (in particolare negli Stati Uniti). L'utile netto è salito del 12,8% a 94,7 milioni. Guardando al futuro, DiaSorin non finisce ancora previsioni in merito all'evoluzione per l'esercizio 2020, a causa dell'elevata incertezza. "Nonostante ciò - aggiunge il gruppo - a seguito della buona performance del business nel primo semestre e in considerazione del settore in cui DiaSorin opera, il management non si aspetta ripercussioni negative sui risultati del gruppo nel secondo semestre".