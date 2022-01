De' Longhi: ricavi record a 3,2 mld nel 2021

Redazione Finanza 27 gennaio 2022 - 14:43

Il gruppo De' Longhi ha annunciato di avere chiuso il 2021 con ricavi record. Stando ai dati preliminari diffusi oggi, i ricavi sono saliti a quota 3,21 miliardi di euro, con una crescita del 36,8% (+38,2% a cambi costanti e del +24,1% a perimetro omogeneo) rispetto al 2020. Una performance, si legge nella nota, a cui ha contribuito un quarto trimestre in espansione del +21,6% (+10,9% a perimetro omogeneo)."Guardando all'anno appena iniziato nonostante le sfide, riteniamo di poter continuare il nostro percorso di sviluppo e di conseguire vendite in crescita organica ad un tasso mid-single-digit proseguendo nella strategia di rafforzamento della nostra presenza globale e di aumento degli investimenti in comunicazione, innovazione e marketing", ha dichiarato l'amministratore delegato Massimo Garavaglia.