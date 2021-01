De' Longhi: ricavi preliminari 2020 in forte crescita

simone borghi 28 gennaio 2021 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

De' Longhi Group ha conseguito nel 2020 ricavi superiori alle aspettative per circa 2.353,1 milioni di euro, pari ad una crescita del 12% (13,9% in termini organici) e del 12,5% normalizzata, dopo un quarto trimestre in crescita del 10,3% (13,8% in termini organici).Risultati significativi che mostrano l’importante crescita ottenuta dal Gruppo De’ Longhi nel 2020, confermandone la leadership nei principali mercati e segmenti di prodotto.Come sottolinea nel virgolettato l’AD Massimo Garavaglia: “Pur in presenza di uno scenario macroeconomico di forte complessità e instabilità, riteniamo che vi siano le basi per confermare il trend positivo degli ultimi 12 mesi ed espandere i ricavi in questo 2021 ad un tasso organico in area mid single digit, a cui si aggiungerà il contributo fornito dall’investimento effettuato in Capital Brands, i cui ricavi saranno consolidati a partire dal 2021".