Credem: utile netto in forte crescita (+52,3%) nel I trimestre

simone borghi 7 maggio 2021 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Forte attenzione alla crescita basata su criteri di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. E’ stata questa la direttrice lungo la quale si è sviluppata l’attività del Gruppo Credem anche nel primo trimestre del 2021, periodo che si è chiuso con un utile netto consolidato pari a 62 milioni di euro, in crescita del 52,3% rispetto a fine marzo 2020, dopo aver spesato 14,8 milioni di euro, al lordo dell’effetto fiscale, di contributi ai fondi a supporto della gestione delle banche in difficoltà e 6 milioni di euro di oneri di integrazione per la fusione con la Cassa di Risparmio di Cento.Sempre elevata la solidità del Gruppo con un CET1 Ratio del Gruppo Bancario a 15,6%, stabile rispetto a fine 2020 nonostante la forte attività di sostegno all’economia e alle necessità della clientela. Il ROTE annualizzato è pari a 9,4%, il ROE annualizzato si attesta a 8%.