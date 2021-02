Credem: cresce il factoring nel 2020, quota mercato impieghi +10% e clienti +9,5% a/a

simone borghi 25 febbraio 2021 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

L'andamento del settore factoring per il Gruppo Credem si conferma in crescita su tutti i principali indicatori di sintesi ma soprattutto in forte controtendenza rispetto all'andamento del sistema nel suo complesso. I risultati approvati al 31 dicembre 2020 di Credemfactor, società del Gruppo Credem specializzata nel factoring, registrano un risultato lordo di gestione di 9,8 milioni di euro, +7% rispetto al 2019 che confermano la solidità e la qualità del core business societario. In crescita anche gli impieghi pari a 1,1 miliardi euro, +2,1% rispetto a 1,084 miliardi di euro dell'anno precedente ed il numero dei clienti in progresso del 9,5% rispetto all'anno precedente.Obiettivo nel 2021 rafforzare ulteriormente le sinergie con le reti commerciali di Credem, di Credemtel e del Gruppo grazie a soluzioni di supply chain finance e management a sostegno delle imprese clienti e prospect nell'ambito di un ampio programma di open banking di Gruppo.