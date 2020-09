Credem: 33 mln di premi legati a garanzie di protezione vita e danni nel primo semestre

simone borghi 7 settembre 2020 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Credemvita e Credemassicurazioni hanno raggiunto risultati positivi nel primo semestre 2020. In particolare, per Credemvita le riserve complessive sono pari a 7,3 miliardi di euro in crescita del 3% a/a e per Credemassicurazioni i premi emessi ammontano a 26 milioni di euro in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In dettaglio, l’utile netto di Credemassicurazioni ha raggiunto 6,9 milioni di euro, in progresso del 43% a/a, mentre l’utile netto di Credemvita si è attestato a 12,3 milioni di euro in diminuzione del 29% a/a per effetti straordinari del 2019 non ricorrenti e per l’eccezionale volatilità dei mercati che ha caratterizzato i primi mesi del 2020.A dimostrazione della validità e dell’efficacia del modello di consulenza delle reti di vendita i premi per i servizi di protezione in ambito vita e danni sono in crescita del 3% a/a a 33 milioni di euro. Tali risultati si basano sul continuo rafforzamento delle sinergie e sulla sempre maggiore integrazione tra le società produttive Credemvita e Credemassicurazioni e tutte le reti del gruppo Credem, con l’obiettivo di offrire ai clienti una consulenza completa in un settore che sta assumendo una rilevanza sempre maggiore sia per le famiglie sia per le imprese.