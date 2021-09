Costamp Group balza di oltre il 10% a Piazza Affari, sponda da conti semestrali in crescita

Redazione Finanza 29 settembre 2021 - 11:19

Con un rialzo di oltre il 10%, Costamp Group si posiziona tra i migliori titoli di oggi a Piazza Affari. La società, quotata su Aim Italia e specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, ha annunciato i conti al 30 giugno 2021 che evidenziano "un forte incremento di tutti gli indicatori economici".Nel dettaglio, il primo semestre dell'anno è stato archiviato con il valore della produzione in crescita del 17% a 29,7 milioni di euro, mentre l'Ebitda è salito del 44% a 5,1 milioni e l'Ebit è balzato a 3,5 milioni (+97%). Nel semestre in esame il risultato netto è cresciuto del 145% a 2,8 milioni.