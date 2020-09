Confinvest: risultati in forte crescita nel I semestre 2020 anche grazie a rally dell'oro

simone borghi 24 settembre 2020 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

Confinvest ha chiuso il primo semestre del 2020 con ricavi pari a 19,9 milioni di euro, +113,4% rispetto al pari periodo dello scorso anno; la significativa crescita è legata all’incremento dei volumi del business tradizionale e allo sviluppo dei nuovi prodotti, nonché alla strategia di multicanalità e al rafforzamento del brand. L’incremento del fatturato ha beneficiato in parte anche dell’aumento dei prezzi dell’oro, che nel primo semestre 2020 ha raggiunto e superato i suoi massimi storici. L’Ebitda si è attestato a 1,02 milioni, mostrando un significativo incremento rispetto a 319 migliaia nel primo semestre 2019, superiore alla crescita del fatturato, evidenziando come la leva operativa e le economie di scala siano molto elevate. L’utile netto ha raggiunto 669 migliaia, in forte crescita rispetto a 196 migliaia di euro nello stesso periodo del 2019.Per quanto riguarda il futuro, l’attuale contesto di mercato vede delle dinamiche favorevoli per Confinvest in ottica di trend dei prezzi dell’oro in dollari e di contesto macroeconomico e finanziario, sia globale che nazionale. Nonostante l’emergenza Covid-19, Confinvest ha continuato il suo percorso di crescita e incremento del fatturato, nonostante gli investimenti nella piattaforma Fintech Conto Lingotto e la distribuzione del dividendo avvenuta nel primo semestre 2020. L’attuale strategia multicanale perseguita è validata dalle performance positive registrate nel primo semestre 2020.