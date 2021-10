Confinvest: risultati in declino nel primo semestre 2021, contesto di mercato difficile per l'oro

simone borghi 1 ottobre 2021 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

Confinvest ha chiuso il primo semestre 2021 con ricavi pari a 14,3 milioni di euro, rispetto a 19,9 milioni del pari periodo dello scorso anno. Il fatturato evidenziato recepisce le variazioni dovute alla applicazione dei principi contabili internazionali, che hanno comportato un cut-off di euro 1,1 rispetto al fatturato di 15,4 milioni con i principi contabili nazionali, con il relativo ristorno del magazzino. Il 66% dei Ricavi si riferisce alla negoziazione di oro fisico da investimento sotto forma di monete d’oro, il 30% si riferisce alla negoziazione di lingotti d’oro certificati dalla LBMA e il restante 4% si riferisce a Conto Lingotto.L’Ebitda si attesta a 37 migliaia di euro (1,02 milioni nel 1H 2020). La riduzione della marginalità è superiore alla variazione del fatturato, e ciò evidenzia come l’incidenza della leva operativa e le economie di scala della società sia molto elevata. L’Ebit si attesta a -58 migliaia di euro (989 migliaia nel 1H 2020), dopo ammortamenti e svalutazioni per 95 migliaia (33 migliaia nel 1H 2020), principalmente attribuibili all’ammortamento della piattaforma tecnologica. L’utile netto si attesta a -65 migliaia di euro, rispetto a 669 migliaia nel 1H 2020. La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per 0,12 milioni di euro rispetto al cash positive per 2,72 milioni al 31 dicembre 2020.“Nei prossimi mesi la gestione si concentrerà nello sviluppo di azioni dirette verso i principali operatori finanziari, con accordi con istituti bancari e società di intermediazione, e con il mondo della consulenza finanziaria, per aumentare il business tradizionale” si legge nel comunicato. Inoltre, “valuteremo l’affiancamento del Conto Lingotto ad altre aziende Fintech già affermate e che abbiano caratteristiche compatibili, che permettono di capitalizzare il nostro know-how specifico del settore e di espandere il mercato di riferimento; inoltre seguiteremo nello sviluppo dei rapporti e nella integrazione con il canale bancario e con il mondo della consulenza finanziaria, per ampliare la clientela più tradizionale”.