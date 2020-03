Confinvest: ricavi balzano dell’85% nel 2019, dividendo proposto a 0,06 euro

Daniela La Cava 26 marzo 2020 - 15:46

MILANO (Finanza.com)

Confinvest, leader italiano come market dealer di oro fisico da investimento, ha annunciato i risultati finanziari per il 2019, che vedono i ricavi balzare dell'85% a 27,3 milioni di euro rispetto a 14,7 milioni del 2018 e l'utile netto salire a 0,61 milioni. Il consiglio di amministrazione proporrà la distribuzione di un dividendo pari a 0,06 euro (69% payout ratio, 1,5% dividend yield).Nel capitolo "evoluzione prevedibile della gestione", la società ricorda che nei primi mesi del 2020 è continuato il trend positivo del mercato dell’oro fisico. In particolare, l’incremento dei prezzi del metallo giallo ha offerto uno scenario molto positivo per la società."Nonostante nei primi due mesi e mezzo del 2020 sia continuato il trend di crescita, allo stato attuale non è possibile prevedere le dinamiche future dell’emergenza Covid-19 e quali impatti possa avere sull’operatività della società e sulla supply chain, in particolare gli impatti derivanti da una normativa in continua evoluzione", si legge in una nota della società nella quale si sottolinea che "nonostante la contingenza dell’emergenza, l’attuale strategia multicanale perseguita è validata dalle performance positive registrate nei primi mesi del 2020".