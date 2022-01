CheBanca!: risultati record per crescita e redditività nel I semestre 2021-22

simone borghi 28 gennaio 2022 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

CheBanca! (gruppo Mediobanca) ha archiviato la semestrale al 31 dicembre 2021 con un totale delle masse (Total Financial Assets, “TFA”) pari 34,2 mld di euro, in crescita del 14,5% a/a e del 2,4% rispetto a settembre 2021, con un aumento delle componenti di AUM/AUA del 23,7% a/a a 17,2 mld (+5,8% rispetto a settembre 2021). La raccolta netta (Net New Money, “NNM”) salda nel semestre a 1,5 mld con afflussi nel trimestre pari a 0,6 mld (0,8 mld 2°trim. 20/21 e 0,9 mld 1°trim. 21/22).Rispetto al primo trimestre dell’esercizio corrente, il conto economico mostra ricavi in aumento del 4,8% (da 95,4 milioni a 100 mln di euro). Al loro interno si riduce il margine di interesse del -2,5% (da 60,5 a 59 mln), mentre le commissioni registrano un aumento del +17,4% (da 34,5 a 40,5 mln), principalmente legato alle maggiori masse di raccolta indiretta. Rimane significativo l’apporto della componente gestita in crescita a 30,2 mln. L’utile netto evidenzia una crescita del 9,4% (da 14,9 a 16,3 mln).