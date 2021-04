CheBanca!: risultati record dei nove mesi per masse e ricavi

simone borghi 30 aprile 2021 - 14:27

MILANO (Finanza.com)

CheBanca! ha chiuso i 9 mesi dell'esercizio 2020-21 con un totale delle masse (Total Financial Assets) che ha raggiunto i 31,4 mld, in crescita del 19,5% a/a, con un aumento delle componenti di AUM/AUA del 30,5% a/a a 14,6 mld.La raccolta netta del trimestre (Net New Money) pari a 1,2 mld (0,9 mld 3° trimestre 19/20 e 0,8 mld nel 2° trimestre 20/21) evidenzia una crescita significativa della diretta, anche grazie alla recente promo sul conto deposito, ma anche di AUM/AUA (0,4mld).Dopo il rallentamento causa Covid del 2020, la rete distributiva torna a crescere significativamente e conta oggi 926 professionisti e 201 punti vendita.Rispetto al secondo trimestre dell’esercizio corrente, i ricavi aumentano dello 0,6% (da 90,3 mln a 90,8 mln). Al loro interno aumenta il margine di interesse del 2,7% (da 56,4 mln a 57,9 mln) mentre le commissioni registrano una lieve contrazione del -3,6% (da 33,3 mln a 32,1 mln), principalmente legata alla stagionalità dei canoni suitransazionali. Rimane significativo l’apporto della componente gestita stabile a 23,4 mln.L’utile netto evidenzia una crescita di 0,2 mln (da 13,5 a 13,7 mln).E’ proseguito nel trimestre il piano di investimenti lungo le linee guida del Piano Strategico 2019-23 del Gruppo Mediobanca, con costante impegno nell’innovazione digitale e un graduale riposizionamento del brand e dell’offerta verso la fascia di clientela premier.