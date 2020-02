CheBanca!: masse totali in crescita a 26,5 mld, aumentano ricavi e utile lordo

simone borghi 31 gennaio 2020 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

“Il trimestre appena concluso conferma le potenzialità di crescita della banca. Siamo ai migliori livelli settoriali per crescita della rete distributiva (raddoppiata in 3 anni a 850 professionisti), per raccolta netta di risparmio (raggiungendo un totale di oltre 26 miliardi di masse della clientela) e per capacità di collocamento di mutui residenziali (per un totale di circa 10 miliardi erogati). CheBanca! è oggi un operatore riconosciuto, innovativo e profittevole. Continuiamo nel nostro impegno per migliorare giorno per giorno il rapporto con i clienti, immedesimandoci nei loro bisogni, offrendo una modalità di interazione multicanale e semplice, coniugata con un’offerta completa e conveniente” ha dichiarato l’amministratore delegato GianLuca Sichel, commentando i risultati del secondo trimestre fiscale.Il totale delle masse (Total Financial Assets, “TFA”) di CheBanca! (gruppo Mediobanca) ha raggiunto i 26,5 miliardi in crescita del 4,3% rispetto a giugno 2019, con un aumento delle componenti di AUM/AUA del 16,2% a 12 miliardi. La raccolta netta del trimestre (Net New Money, “NNM”) pari a 0,5 miliardi vede una riconversione da depositi a risparmio gestito.Rispetto al primo semestre del precedente esercizio, il conto economico mostra un andamento positivo: i ricavi aumentano dell’8,8% (da 146,2 a 159,1 milioni). L’utile netto è in continua crescita; traguarda a 19 milioni (+19,5%). Rispetto al primo trimestre dell’esercizio corrente, i ricavi aumentano del 6,4% a 82 milioni). L’utile netto evidenzia una crescita a 10,5 milioni (+23,5%).