Cerved: ricavi trimestrali salgono a 124,1 mln, -1,9% per utile adjusted

Redazione Finanza 12 maggio 2021 - 17:29

MILANO (Finanza.com)

Cerved ha archiviato il primo trimestre 2021 con ricavi pari a 124,1 milioni di euro (+1,9% rispetto ai 121,8 milioni dei primi tre mesi del 2020), e un utile netto adjusted, ossia al netto delle poste non ricorrenti, che ha evidenziato una contrazione dell'1,9% a 26,9 milioni. Nel periodo in esame l'Ebitda rettificato è pressoché stabile a quota 52,3 milioni (+0,1% a/a).Andrea Mignanelli, amministratore delegato del gruppo, guarda con fiducia ai prossimi mesi. "Le aspettative per i prossimi mesi sono positive, non solo per il miglioramento atteso del contesto economico e per la fine dell’emergenza da Covid-19, ma anche perché siamo convinti di avere una strategia in grado di soddisfare le esigenze emergenti dei nostri clienti. Vogliamo mettere a servizio di banche, imprese e istituzioni i nostri servizi per agganciare la transizione verde e digitale e continuare a crescere".