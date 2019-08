Cattolica Assicurazioni: utile semestrale sale a 61 mln, raccolta complessiva per 3,3 mld

Daniela La Cava 9 agosto 2019 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni ha approvato ieri i risultati del primo semestre 2019 che vedono l'utile netto in crescita del 20,5% a 61 milioni di euro e il risultato operativo aumentare del 4,3% a 156 milioni. "Anche a termini omogenei, ed escludendo l’apporto delle jv con l’ex BpVi, il risultato operativo sarebbe in aumento del 3,1% a 145 milioni", precisa la società di Verona in una nota. La raccolta premi complessiva del lavoro diretto e indiretto Danni e Vita è cresciuta del 10,6% a 3.268 milioni di euro (-2,8% in termini omogenei). L’indice Solvency II del gruppo si è attestato al 165% rispetto al 161% dei primi tre mesi del 2019.Guardando alle previsioni per l'intero 2019, Cattolica scrive: "in un mercato assicurativo ancora caratterizzato da un’elevata competitività, da tassi di interesse in deciso ulteriore ribasso e da una significativa volatilità dello spread sui titoli italiani, fatti salvi eventi straordinari, prevediamo per il 2019 un risultato operativo e di utile netto di gruppo in miglioramento rispetto al precedente esercizio".