Cattolica Assicurazioni: utile 9 mesi sale a 84 mln (+15,8%), giù il risultato operativo

Daniela La Cava 8 novembre 2019 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Cattolica Assicurazioni ha annunciato di avere archiviato i primi 9 mesi dell'anno con un utile netto di gruppo pari a 84 milioni di euro, in rialzo del 15,8% rispetto ai 72 milioni dell’anno precedente. Il risultato operativo è invece sceso del 6,4% a 216 milioni "impattato - spiega la società di Verona - dall’aumento dei sinistri legati a eventi atmosferici. Circa 40 milioni di maggior costo, al netto della riassicurazione, nei 9 mesi 2019 rispetto all’analogo periodo del 2018".La raccolta premi complessiva del lavoro diretto ed indiretto Danni e Vita è cresciuta del 16,5% a quasi 5 miliardi di euro, in aumento del 7,2% a termini omogenei). Nel dettaglio, nel business Danni diretto si è registrato un incremento del 3,3%, mentre l’aumento della raccolta Vita è stata pari al 23,4% con una crescente incidenza delle unit-linked (31% sul totale) e prodotti tradizionali a basso profilo di rischio.Per quanto riguarda le prospettive per l'intero 2019, la società scrive: "In un mercato assicurativo ancora caratterizzato da un’elevata competitività, da tassi di interesse in deciso ribasso e da una significativa volatilità dello spread sui titoli italiani, fatti salvi ulteriori eventi straordinari, prevediamo per il 2019 risultati economici sostanzialmente stabili rispetto al precedente esercizio, nonostante il materiale incremento del costo dei sinistri legati ad eventi atmosferici registrato nei primi 9 mesi dell’anno".